Вингер «Спортинга» Педру Гонсалвеш интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш заинтересовал «Арсенал» и «Тоттенхэм», сообщает журналист Педру Алмейда.

Отступные в контракте 24-летнего хавбека составляют 80 миллионов евро. Отмечается, что «Спортингу» принадлежит лишь 50 процентов на игрока. Переговоры о выкупе остальной половины лиссабонцы ведут с «Фамаликаном».

Контракт с Гонсалвеша действует до лета 2026 года. В этом сезоне на его счету 18 голов и 12 передач в 43 матчах.