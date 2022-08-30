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Сегодня, 17:00

«Фулхэм» возьмет в аренду с опцией выкупа нападающего Джастина Клюйверта

Иван Шитик
Корреспондент
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«Фулхэм» согласовал условия трансфера нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб возьмет 23-летнего вингера в аренду с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Клюйверт выступал за «Ниццу» на правах аренды из «Ромы». В составе французской команды форвард забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Напомним, что Джастин — сын знаменитого экс-нападающего «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.

ФК Рома
ФК Фулхэм
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 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
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 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
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 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
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 Челси 4 2 1 1 5-6 7
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 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
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 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
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