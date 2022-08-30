«Фулхэм» возьмет в аренду с опцией выкупа нападающего Джастина Клюйверта

«Фулхэм» согласовал условия трансфера нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб возьмет 23-летнего вингера в аренду с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Клюйверт выступал за «Ниццу» на правах аренды из «Ромы». В составе французской команды форвард забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Напомним, что Джастин — сын знаменитого экс-нападающего «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.