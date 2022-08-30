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Ван Бастен: «Антони даже близко не стоит 100 миллионов евро»

Ван Бастен считает, что Антони не стоит 100 миллионов евро
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Аякса» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что нападающий Антони не стоит 100 миллионов евро.

Во вторник, 30 августа, «Манчестер Юнайтед» договорился с амстердамским клубом о переходе 22-летнего бразильца за 95 миллионов евро в качестве гарантированных выплат и 5 миллионов — бонусами.

«Антони даже близко не стоит 100 миллионов евро, — приводит слова ван Бастена AS. — Пока он не показал ничего особенного. Да, безусловно, Антони провел несколько хороших матчей. Но в последние два сезона он был не столь эффективен. Антони очень часто теряет мяч, ошибается. Нападающий может терять мяч, но всему есть предел».

В прошедшем сезоне Антони забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что нападающий подпишет контракт с манкунианским клубом до 2027 года с опцией продления.

Источник: https://en.as.com/soccer/manchester-united-antony-is-not-worth-100-million-not-even-close-says-van-basten-n/
Марко ван Бастен
Футбол
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ФК Манчестер Юнайтед
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 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
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 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
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 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
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 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
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 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
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 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
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Фулхэм – Брайтон
 - : -
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Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
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 - : -
30.08 22:00
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 - : -
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Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
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 - : -
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
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Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Лидс

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

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Габриэл Жезус

Арсенал

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И К Ж
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