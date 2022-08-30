Ван Бастен: «Антони даже близко не стоит 100 миллионов евро»

Бывший игрок «Аякса» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что нападающий Антони не стоит 100 миллионов евро.

Во вторник, 30 августа, «Манчестер Юнайтед» договорился с амстердамским клубом о переходе 22-летнего бразильца за 95 миллионов евро в качестве гарантированных выплат и 5 миллионов — бонусами.

«Антони даже близко не стоит 100 миллионов евро, — приводит слова ван Бастена AS. — Пока он не показал ничего особенного. Да, безусловно, Антони провел несколько хороших матчей. Но в последние два сезона он был не столь эффективен. Антони очень часто теряет мяч, ошибается. Нападающий может терять мяч, но всему есть предел».

В прошедшем сезоне Антони забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что нападающий подпишет контракт с манкунианским клубом до 2027 года с опцией продления.