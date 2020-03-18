Фрэнк Лэмпард: «Рад, что Хадсон-Одои уже чувствует себя почти так же хорошо, как и до заражения»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал информацию о выздоровлении полузащитника «синих» Каллума Хадсона-Одои от коронавируса.

— Рад, что Каллум добился прогресса и уже чувствует себя почти так же хорошо, как и до болезни, — приводит официальный сайт «Челси» слова Лэмпарда. — Это та новость, которую мы и хотели услышать. Конечно, я обеспокоен тем, что не все смогут вылечиться от вируса, так что я призываю все футбольное и спортивное сообщество ответственно относиться к ситуации и следить за здоровьем каждого.

На прошлой неделе стало известно, что Хадсон-Одои заразился коронавирусом, но вскоре футболист выступил с заявлением о том, что уже здоров.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено, включая английскую премьер-лигу.

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