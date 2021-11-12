Фрэнк Лэмпард отказался возглавить «Норвич»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отказался от возможности возглавить «Норвич», сообщает журналист The Times Генри Винтер в Twitter.

Frank Lampard had turned down the opportunity to manage Norwich City. — Henry Winter (@henrywinter) November 12, 202

Ранее появилась информация, что 43-летний специалист провел переговоры с английским клубом и в ближайшее время стороны сделают официальное заявление о его назначении.

«Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав пять очков в 11 матчах.