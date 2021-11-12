Фрэнк Лэмпард отказался возглавить «Норвич»
18:20
Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отказался от возможности возглавить «Норвич», сообщает журналист The Times Генри Винтер в Twitter.
Ранее появилась информация, что 43-летний специалист провел переговоры с английским клубом и в ближайшее время стороны сделают официальное заявление о его назначении.
«Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав пять очков в 11 матчах.
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