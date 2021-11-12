«Манчестер Сити» зимой снова попробует приобрести Кейна

«Манчестер Сити» предпримет новую попытку приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает ESPN, со ссылкой на свои источники. «Горожане» сделают предложение «шпорам» в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне 28-летний Кейн провел за «Тоттенхэм» 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что прошлым летом Кейном активно интересовал «Манчестер Сити», но «горожанам» не удалось договориться со «шпорами» по сумме трансфера форварда.