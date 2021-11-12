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«Манчестер Сити» не собирается отпускать Стерлинга в «Барселону» зимой

18:08
Рахим Стерлинг. Фото AFP
Рахим Стерлинг. Фото AFP
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«Манчестер Сити» не намерен отпускать нападающего Рахима Стерлинга в «Барселону» в предстоящее зимнее трансферное окно, утверждает ESPN.

Зимой клуб из Манчестера не станет рассматривать предложения по 26-летнему вингеру.

Ранее Стерлинг приостановил переговоры с «Ман Сити» о новом контракте, так как хочет чувствовать уверенность в том, что будет играть важную роль в клубе в будущем. Срок его действующего соглашения истекает в 2023 году.

В этом сезоне англичанин принял участие в 15 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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