«Норвич» принял решение назначить Лэмпарда новым главным тренером

Бывший главный тренер «Челси» и «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард возглавит «Норвич», сообщает TalkSport со ссылкой на собственные источники.

Ранее Лэмпард провел предварительные переговоры с «канарейками». Ожидается, что стороны сделают официальное заявление о сотрудничестве в ближайшее время.

«Норвич» находится на дне турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав пять очков в 11 матчах.

Немецкий специалист Даниэль Фарке был отправлен в отставку с должности главного тренера «Норвича» после того, как команда добилась первой победы в нынешнем сезоне английской премьер-лиги, обыграв в 11-м туре на выезде «Брентфорд» (2:1).