Фрэнк Лэмпард: «Очень горжусь этим выступлением»
19 июля 2020, 23:46
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:1).
— Я не мог просить от игроков большего, — цитирует Лэмпарда BBC. — Отношение к делу и уровень выступления были на высоте. Когда «МЮ» изменил схему, мы были даже лучше. Я очень горжусь этим выступлением.
На данном этапе развития у «Челси» иногда будут случаться плохие матчи, как с «Шеффилдом». За эти несколько дней мы проделали большую работу, и игроки заслуживают огромного уважения.
Игроки «Челси» должны набраться уверенности после этой игры. У нас впереди финалы, два в АПЛ, а потом с «Арсеналом». Мы хотим победить.
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