Фрэнк Лэмпард может стать постоянным тренером «Челси»

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может остаться в клубе на постоянной основе, сообщает журналист Давид Орнштейн

Ранее 44-летний специалист заключил временный контракт с лондонцами. Руководители «Челси» продолжают переговоры с кандидатами на постоянный пост в клубе: Юлианом Нагельсманном, Луисом Энрике и Маурисио Почеттино, однако кандидатура Лэмпарда тоже рассматривается.

Свой первый матч под руководством Лэмпарда «Челси» сыграет уже в субботу против «Вулверхэмптона».