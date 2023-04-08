«Бернли» гарантировал себе выход в АПЛ за семь матчей до окончания чемпионшипа

«Бернли», выступающий в чемпионшипе, досрочно гарантировал себе выход в АПЛ по итогам сезона.

Это случилось благодаря победе команды на выезде над «Мидлсбро» (2:1) в 40-м туре. Матч состоялся 7 апреля.

«Бернли», которым руководит Венсан Компани, набрал 87 очков и за семь игр до конца сезона-2022/23 чемпионшипа стал недосягаемым для соперников. Команда лидирует с отрывом в 11 очков.

«Бернли» вернется в АПЛ спустя год после вылета в чемпионшип.