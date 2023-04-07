Артета объяснил, почему Джака стал больше забивать за «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему полузащитник команды Гранит Джака стал чаще забивать голы за команду.

«Во-первых, это связано с его складом ума. Он чувствует, что способен забивать, понимает, где ему надо находиться в нужный момент. Во-вторых, он тренируется каждый божий день. Джака старается совершенствоваться вместе с командой в тех областях, которые, по нашему мнению, необходимы, чтобы команда сделала еще один шаг вперед в нашем стиле игры», — приводит Evening Standard слова Артеты.

В текущем сезоне Джака провел 29 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился 5 голами и 5 результативными передачами.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 72 очка за 29 туров.