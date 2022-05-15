«Ньюкасл» хочет купить нападающего «Эвертона» Калверта-Льюина

«Ньюкасл» летом намерен подписать нападающего «Эвертона» и сборной Англии Доминика Калверта-Льюина, сообщает Daily Telegraph. Трансфер форварда является главным приоритетом для клуба.

У 25-летнего Калверта-Льюина был сложный сезон из-за травмы: он сыграл всего в 12 матчах АПЛ и забил три гола.

Соглашение между нападающим и «Эвертоном» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 42 миллиона евро.

На счету Калверта-Льюина в общей сложности 11 матчей в составе сборной Англии.