Форвард «Брентфорда» Тони оценил положение команды в таблице АПЛ

Форвард «Брентфорда» Айвен Тони после победы над «Саутгемптоном» (2:0) заявил о желании догнать «Арсенал».

«Мы сыграли против достаточно сильного соперника. Вернуться на победный путь после поражения очень приятно. Я забил, оказавшись в нужное время в нужном месте, это важно для нападающего. Надеюсь, мы достанем «Арсенал», — цитирует игрока BBC Sport.

После 26 туров «Брентфорд» (41) занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» (66) идет на первой строчке.