Форвард «Арсенала» Мартинелли заявил, что готов провести в лондонском клубе всю карьеру

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли заявил, что готов провести всю карьеру в составе «канониров».

«У нас много молодых футболистов, у нас много времени впереди. Команда обладает необходимыми качествами для того, чтобы достичь великих вещей. Мы сфокусированы на Лиге чемпионов и хотим попадать в топ-4 в чемпионате. Такой клуб, как «Арсенал», должен выступать в ЛЧ.



Мы всегда хотим большего. «Арсенал» — большой клуб. Если я смогу, то буду выступать здесь всю жизнь. Я хочу остаться здесь и завоевывать титулы вместе с партнерами и нашими замечательными фанатами», — приводит Goal слова Мартинелли.

Мартинелли выступает за «Арсенал» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 20-летний бразилец провел 23 матча за «канониров», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.