Игрок чемпионшипа объявил о вознаграждении за помощь в поиске украденной коллекции часов на 500 тысяч фунтов

Игрок «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни через социальные сети объявил о вознаграждении за информацию о грабителях, которые украли из его дома коллекцию часов на общую стоимость 500 тысяч фунтов стерлингов.

«20 тысяч фунтов наличными, если кто-нибудь сообщит мне информацию, которая поможет найти часы или тех, кто их украл», — написал футболист в Instagram.

Форвард в текущем сезоне провел 22 матча в чемпионшипе, в которых сделал одну голевую передачу.