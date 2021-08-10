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Фофана успешно перенес операцию и вернется на поле в 2022 году

00:34
9 августа. Уэсли Фофана после операции. Фото Instagram
9 августа. Уэсли Фофана после операции. Фото Instagram
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Защитник «Лестера» Уэсли Фофана сообщил в Instagram, что успешно перенес операцию по поводу травмы, полученной в товарищеском матче против «Вильярреала» (3:2). 20-летнего француза унесли с поля на носилках из-за перелома левой ноги.

Ранее сообщалось, что Фофана потребуется около 6 месяцев, чтобы восстановиться. Таким образом, игрок не вернется на поле до 2022 года.

В прошлом сезоне Фофана, перебравшийся в «Лестер» из «Сент-Этьена», сыграл в 38 матчах во всех соревнованиях.

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Евгений Козинов все материалы автора

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