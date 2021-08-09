Гриллиш сравнил свой переход в «Манчестер Сити» с уходом Месси из «Барселоны»

Новичок «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, какие эмоции испытывал, когда покидал «Астон Виллу».

«Это было тяжелое решение. Все это понимают.

Все видели, какие чувства испытывал Месси во время прощальной пресс-конференции. Поверьте, я чувствовал себя точно так же.

Перед тем, как уехать, я попрощался со всеми: игроками, тренерами, персоналом. И не сдержал слез", — цитирует Грилиша Sky Sports.

25-летний англичанин подписал с клубом контракт до 2027 года.

Трансфер Грилиша обошелся «Сити» в 118 миллионов евро. Он стал самым дорогим британским футболистом в истории.