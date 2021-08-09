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Гриллиш сравнил свой переход в «Манчестер Сити» с уходом Месси из «Барселоны»

21:28
Джек Грилиш. Фото Twitter
Джек Грилиш. Фото Twitter
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Новичок «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, какие эмоции испытывал, когда покидал «Астон Виллу».

«Это было тяжелое решение. Все это понимают.

Все видели, какие чувства испытывал Месси во время прощальной пресс-конференции. Поверьте, я чувствовал себя точно так же.

Перед тем, как уехать, я попрощался со всеми: игроками, тренерами, персоналом. И не сдержал слез", — цитирует Грилиша Sky Sports.

25-летний англичанин подписал с клубом контракт до 2027 года.

Трансфер Грилиша обошелся «Сити» в 118 миллионов евро. Он стал самым дорогим британским футболистом в истории.

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Иван Шитик все материалы автора

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