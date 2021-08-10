Стоунс продлит контракт с «Манчестер Сити» до 2026 года

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс продлит контракт с клубом. По информации The Athletic, 27-летний англичанин поставит подпись под соглшением 2026 года.

Стоунс перешел «Манчестер Сити» из «Эвертона» в 2016 году. Сумма трансфера составила 55,6 миллиона евро. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2022 года.

Защитник провел за «горожан» 168 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.