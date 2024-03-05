Фоден — о словах Гвардиолы: «Я еще не игрок мирового уровня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился мнением о словах главного тренера Хосепа Гвардиолы, который назвал его игроком мирового уровня.

«Я еще не игрок мирового уровня. Думаю, что у меня есть потенциал, чтобы им стать, но услышать это от тренера для меня является особенным. Я все еще хочу продолжать совершенствоваться и пытаться быть еще лучше как игрок. Я должен делать это постоянно в самых важных матчах. Если это делать в течение нескольких лет — тогда ты получишь статус игрока мирового уровня. Я наслаждаюсь сезоном, сейчас я в хорошей форме, поэтому хочу так и продолжать. Возможно, это мой лучший сезон», — приводит слова Фодена Goal.com.

В текущем сезоне 23-летний англичнин провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.