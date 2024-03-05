Артета назвал причины разгрома «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгром «Шеффилд Юнайтед» (6:0) в матче 27-го тура АПЛ.

«Отличное выступление команды и важный результат для нас с таким количеством забитых голов и сухим матчем для вратаря. Команда показывает признаки того, что хочет большего — это очень позитивный момент.

Мы забили голы очень хорошо организованной команде, сумели по-настоящему вскрыть [их защиту] несколько раз. Дело в вере в игроков. Они способны на такие вещи. Когда дела идут хорошо, это придает уверенности, и футболисты играют блестяще», — цитирует тренера BBC.

«Арсенал» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Англии и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 61 очком. «Канониры» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 2 очка и на 1 очко от идущего вторым «Манчестер Сити».