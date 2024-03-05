«Арсенал» забил 10000-й гол в истории клуба

«Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (6:0) в матче 27-го тура АПЛ.

Последний гол «канониров» в игре, который забил защитник Бен Уайт, стал 10000-м в истории клуба.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 61 очком. Лидером является «Ливерпуль» (63 очка), на второй строчке — «Манчестер Сити» (62 очка).