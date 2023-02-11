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Малуда: «Восхищаюсь Грановской, в «Челси» она задавала наивысшие стандарты менеджмента»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Челси» Флоран Малуда высказался о периоде работы Марины Грановской в руководстве лондонского клуба.

«Когда она пришла к управлению «Челси», ей было непросто, как и Абрамовичу в свое время. Женщина, не из Британии, не ассоциировалась прежде с «Челси». Но она показала себя прекрасной руководительницей, выбирала правильных людей и профессионально представляла интересы. Титулы и достижения «Челси» говорят за людей, которые тогда руководили клубом. Благодарен Грановской за то, что она сделала, восхищаюсь ею. Желаю ей всего лучшего. Но в плане менеджмента она задавала наивысшие стандарты. А ведь клубам часто тяжело нанять подобающих гендиректоров, менеджеров», — приводит слова Малуды Sport24.

После приобретения Абрамовичем «Челси» Грановская переехала в Лондон в 2003 году. С 2010 года выступала в качестве представителя владельца в клубе, участвуя в заседаниях совета директоров. С 2014 по 2022 год являлась официальным директором ФК «Челси».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-maluda-voskhishchayus-granovskoy-v-chelsi-ona-zadavala-naivysshiye-standarty-menedzhmenta
Флоран Малуда
Футбол
ФК Челси
Марина Грановская
Роман Абрамович
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3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
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 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
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 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
8
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
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 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
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 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
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 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
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 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
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 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
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Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
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