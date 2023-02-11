Малуда: «Восхищаюсь Грановской, в «Челси» она задавала наивысшие стандарты менеджмента»

Бывший полузащитник «Челси» Флоран Малуда высказался о периоде работы Марины Грановской в руководстве лондонского клуба.

«Когда она пришла к управлению «Челси», ей было непросто, как и Абрамовичу в свое время. Женщина, не из Британии, не ассоциировалась прежде с «Челси». Но она показала себя прекрасной руководительницей, выбирала правильных людей и профессионально представляла интересы. Титулы и достижения «Челси» говорят за людей, которые тогда руководили клубом. Благодарен Грановской за то, что она сделала, восхищаюсь ею. Желаю ей всего лучшего. Но в плане менеджмента она задавала наивысшие стандарты. А ведь клубам часто тяжело нанять подобающих гендиректоров, менеджеров», — приводит слова Малуды Sport24.

После приобретения Абрамовичем «Челси» Грановская переехала в Лондон в 2003 году. С 2010 года выступала в качестве представителя владельца в клубе, участвуя в заседаниях совета директоров. С 2014 по 2022 год являлась официальным директором ФК «Челси».