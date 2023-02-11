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«Арсенал» потерял очки в матче с «Брентфордом»

Иван Шитик
Корреспондент
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11 февраля. «Арсенал» — «Брентфорд» — 1:1.
Фото Reuters

«Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 1:1.

Счет в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «канониров» Леандро Троссард, который вышел на замену за несколько минут до этого.

Но на 78-й минуте счет сравнял нападающий «Брентфорда» Айван Тони.

«Канониры» набрали 51 очко и занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на 6 очков.

«Брентфорд» располагается на восьмой строчке, имея в активе 34 очка.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:1
Брентфорд
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:1
Брайтон

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
8
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
14
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

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