«Фламенго» собирается отказаться от приобретения Перейры у «Манчестер Юнайтед»

«Фламенго» собирается отказаться от приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры, арендованного в августе 2021 года, сообщает ESPN.

По информации источника, игра 26-летнего бразильца не убедила руководство «Фламенго» в том, что на его трансфер стоит потратить 12 миллионов фунтов с учетом бонусов, предусмотренных соглашением.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» надеется заключить сделку с бразильским клубом, снизив сумму трансфера полузащитника.

При этом, несмотря на то что Перейра готов пойти на уступки по зарплате, чтобы остаться во «Фламенго», вероятность его возвращения в английский клуб оценивается как более высокая.

В нынешнем сезоне Перейра принял участие в 10 матчах за «Фламенго» и не отметился результативными действиями.