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Сегодня, 19:29

«Фламенго» собирается отказаться от приобретения Перейры у «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Фламенго» собирается отказаться от приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры, арендованного в августе 2021 года, сообщает ESPN.

По информации источника, игра 26-летнего бразильца не убедила руководство «Фламенго» в том, что на его трансфер стоит потратить 12 миллионов фунтов с учетом бонусов, предусмотренных соглашением.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» надеется заключить сделку с бразильским клубом, снизив сумму трансфера полузащитника.

При этом, несмотря на то что Перейра готов пойти на уступки по зарплате, чтобы остаться во «Фламенго», вероятность его возвращения в английский клуб оценивается как более высокая.

В нынешнем сезоне Перейра принял участие в 10 матчах за «Фламенго» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4640348/man-united-to-miss-out-on-12m-andreas-pereira-fee-sources
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 - : -
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Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
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 - : -
17.04 16:15
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 - : -
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П
Поль Погба

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

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Харри Кейн

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Тоттенхэм Хотспур

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