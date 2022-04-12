Гвардиола удивлен заявлением Фернандинью об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на заявление полузащитника «горожан» Фернандинью о том, что он планирует уйти из команды летом.

«Я не знал о словах Фернандинью, только что мне об этом сообщили вы, журналисты. Я ничего не слышал. Посмотрим, что произойдет в конце сезона. Я не знаю, что произойдет через два месяца», — приводит BBC Sport слова Гвардиолы.

Ранее Фернандинью заявил, что не собирается продлевать контракт с «Манчестер Сити» по окончании сезона-2021/22 и намерен вернуться в Бразилию.

36-летний футболист выступает за «Манчестер Сити» с июля 2013 года. В нынешнем сезоне бразилец забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 23 матчах за команду.