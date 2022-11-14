Фернандеш оценил игру «МЮ» против «Фулхэма»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после победы своей команды в матче 17-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0).

«Нам важно было победить, так как в прошлом матче мы проиграли. Мы вернулись на победные рельсы. Но это было нелегко. «Фулхэм» создал нам много проблем, они играли удивительно напористо, так что три очка приносят еще большее удовлетворение», — передает слова Фернандеша Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очка и занимает пятое место в чемпионате Англии. «Фулхэм» находится на девятой строчке (19 очков).