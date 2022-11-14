Джейми О'Хара считает, что только четыре игрока «Тоттенхэма» демонстрируют хорошую игру

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О'Хара поделился мнением о матче 16-го тура АПЛ, в котором команда сыграла против «Лидса» (4:3).

«Это было болезненное зрелище. Честно говоря, через 75 минут мне захотелось домой.

Они высосали из меня всю жизнь. Я даже не праздновал победу, потому что был так напряжен, наблюдая за их игрой. Я радуюсь только тогда, когда мы забиваем в последние минуты, потому что игра заканчивается.

Единственное спасение, которое у нас есть на данный момент, — это то, что в нашей команде Бентанкур, Кулушевски и Гарри Кейн. Возможно, еще Хейбьерг. Остальные из них и близко недостаточно хороши", — приводит Football London слова О'Хары.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 29 очков.