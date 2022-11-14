Каррагер — о Роналду: «99 процентов болельщиков «МЮ» будут на стороне тренера»

Каррагер высказался о комментариях Роналду в адрес тен Хага

Экс-игрок «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением о комментариях Криштиану Роналду в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Ранее Роналду заявил, что не уважает тен Хага, так как не получает уважения в ответ.

«Роналду сказал, что не уважает менеджера. Роналду под руководством Эрика тен Хага: заявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену, покинул скамейку запасных и ушел со стадиона до окончания игры.

99 процентов болельщиков «МЮ» будут на стороне Эрика тен Хага, и это доказывает, насколько плохо Роналду справился с ситуацией», — написал Каррагер на своей странице в Twitter.

В текущем сезоне 37-летний португалец провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.