Фанат «Челси» получил 8 недель тюрьмы за оскорбительные сообщения в соцсетях
Фанат «Челси» получил реальный тюремный срок за оскорбительные сообщения в соцсетях в адрес футболистов и болельщиков «Тоттенхэма», сообщает Sky Sports.
21-летний Натан Блэгг посылал сообщения с расистскими и антисемитскими посланиями в период с 29 сентября по 5 февраля 2020 года. В ходе судебного процесса молодой человек утверждал, что это были «шуточные послания» и «шуточные обмены сообщений с друзьями».
Полиция установила, что Блэгг рассылал в Twitter фотографии концентрационных лагерей и изображения с нацистскими приветствиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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