Фирмино получил травму в матче с «Атлетико»
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил травму подколенного сухожилия в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).
«По Фирмино у нас нехорошие новости, у него серьезная травма подколенного сухожилия. Мы не знаем точно, на какой срок он выбыл, но точно до перерыва на матчи сборных», — приводит слова главного тренера Юргена Клоппа официальный сайт клуба.
Также из-за повреждений матч АПЛ 7 ноября против «Вест Хэма» пропустят защитник Джо Гомес и полузащитник Кертис Джонс.
В сезоне-2021/22 чемпионата Англии 30-летний Фирмино сыграл за «Ливерпуль» 3 матча, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. В Лиге чемпионов провел 3 игры и забил 2 гола.
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Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/klopps-update-firmino-jones-gomez-fabinho-and-thiago
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