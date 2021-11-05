Фирмино получил травму в матче с «Атлетико»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил травму подколенного сухожилия в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

«По Фирмино у нас нехорошие новости, у него серьезная травма подколенного сухожилия. Мы не знаем точно, на какой срок он выбыл, но точно до перерыва на матчи сборных», — приводит слова главного тренера Юргена Клоппа официальный сайт клуба.

Также из-за повреждений матч АПЛ 7 ноября против «Вест Хэма» пропустят защитник Джо Гомес и полузащитник Кертис Джонс.

В сезоне-2021/22 чемпионата Англии 30-летний Фирмино сыграл за «Ливерпуль» 3 матча, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. В Лиге чемпионов провел 3 игры и забил 2 гола.