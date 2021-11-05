«Фиорентина» и «Арсенал» договорились о переходе Влаховича. Игрок против

«Фиорентина» достигла с лондонским «Арсеналом» договоренности о переходе нападающего Душана Влаховича.

Как сообщает Sky Sport, английский клуб готов купить 21-летнего серба зимой за 80 миллионов евро. Однако агент и сам нападающий не хотят вести переговор. «Фиорентина» опасается, что у Влаховича уже есть соглашение с другим клубом.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Контракт серба с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость Влаховича в 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 чемпионата Италии за 11 игр нападающий забил 8 мячей и отдал одну голевую передачу.