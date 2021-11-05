«Фиорентина» и «Арсенал» договорились о переходе Влаховича. Игрок против
«Фиорентина» достигла с лондонским «Арсеналом» договоренности о переходе нападающего Душана Влаховича.
Как сообщает Sky Sport, английский клуб готов купить 21-летнего серба зимой за 80 миллионов евро. Однако агент и сам нападающий не хотят вести переговор. «Фиорентина» опасается, что у Влаховича уже есть соглашение с другим клубом.
Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Контракт серба с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2023 года.
Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость Влаховича в 50 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 чемпионата Италии за 11 игр нападающий забил 8 мячей и отдал одну голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/i-sky-i-accordo-arsenal-fiorentina-per-vlahovic-a-80-milioni-ma-il-serbo-non-e-interessato-1605571
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю