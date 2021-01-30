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«Ньюкасл» в гостях переиграл «Эвертон»

17:24
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«Эвертон» принимал «Ньюкасл» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Гости взяли верх со счетом — 2:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

21-й тур

«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2 (0:0)

Голы: Уилсон, 73 (0:1). Уилсон, 90+3 (0:2).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Хамес Родригес, Сигурдссон, Дукуре, Ивоби (Андре Гомеш, 63), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Шер, Манкильо, Ласкеллес (Кларк, 54), Льюис, Шелви, Хендрик, Хэйден, Альмирон, Фрэйзер (Сен-Максимен, 67), Уилсон.

Предупреждения: Ласкеллес, 4. Шелви, 21. Сигурдссон, 33. Кин, 61. Хамес Родригес, 79. Дарлоу, 84. Хендрик, 88.

Судья: Аттуэлл (Англия).

30 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/england/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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