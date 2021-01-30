«Ньюкасл» в гостях переиграл «Эвертон»
17:24
«Эвертон» принимал «Ньюкасл» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Гости взяли верх со счетом — 2:0.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
21-й тур
«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2 (0:0)
Голы: Уилсон, 73 (0:1). Уилсон, 90+3 (0:2).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Хамес Родригес, Сигурдссон, Дукуре, Ивоби (Андре Гомеш, 63), Калверт-Льюин, Ришарлисон.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Шер, Манкильо, Ласкеллес (Кларк, 54), Льюис, Шелви, Хендрик, Хэйден, Альмирон, Фрэйзер (Сен-Максимен, 67), Уилсон.
Предупреждения: Ласкеллес, 4. Шелви, 21. Сигурдссон, 33. Кин, 61. Хамес Родригес, 79. Дарлоу, 84. Хендрик, 88.
Судья: Аттуэлл (Англия).
30 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
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