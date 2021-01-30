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Обамеянг пропустит игру с «Манчестер Юнайтед»

15:38
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«Арсенал» на своем официальном сайте подтвердил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит субботний матч 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Обамеянг не сыграет в субботу по семейным причинам» — написала пресс-служба «канониров» в своем сообщении. Также лондонцы сообщили, что Эмиль Смит-Роу и Томас Парти восстановились от небольших повреждений и примут участие в матче.

«Арсенал» после 20 туров занимает 9 место с 30 очками. «Манчестер Юнайтед» с 40 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

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