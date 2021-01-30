Сегодня, 30 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Юнайтед» ведет борьбу с «Манчестер Сити» за первое место в турнирной таблице, в то время как «Арсенал» на данный момент занимает 9-е место. «Канониры» не проигрывают сопернику в очных встречах уже 4 матча подряд. Три игры из них они выиграли.

Следить за матчем «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»