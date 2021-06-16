«Эвертон» начал переговоры с Бенитесом

Рафаэль Бенитес может стать главным тренером «Эвертона». Как сообщает The Times, английский клуб начал переговоры с испанским специалистом относительно возможного сотрудничества, так как не договорился с Нуну Эшпириту Санту.

Бенитес с 2019 года работал в клубе суперлиги Китая «Далянь Про», но в январе 2021 разорвал контракт с клубом. Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия коронавирусной инфекции, специалист хочет находиться рядом со своей семьей.

Напомним, «Эвертон» в сезоне-2020/21 тренировал Карло Анчелотти. Под его руководством команда стала 10-й в АПЛ.