«Тоттенхэм» может объявить о назначении Фонсеки сегодня
10:11
«Тоттенхэм» может объявить о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды уже сегодня, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клуб запланировал официальное заявление о приходе 48-летнего португальского специалиста на сегодняшний день.
Today it will be Paulo #Fonseca's day at #Tottenham. Scheduled the official announcement. #transfers #THFC https://t.co/xogkXsCveG— Nicol? Schira (@NicoSchira) June 16, 2021
14 июня сообщалось, что «Тоттенхэм» согласовал контракт с Фонсекой на два года.
Предыдущим клубом Фонсеки была «Рома». Специалист покинул клуб по окончании сезона-2020/21.
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