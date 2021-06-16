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«Тоттенхэм» может объявить о назначении Фонсеки сегодня

10:11
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«Тоттенхэм» может объявить о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды уже сегодня, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб запланировал официальное заявление о приходе 48-летнего португальского специалиста на сегодняшний день.

14 июня сообщалось, что «Тоттенхэм» согласовал контракт с Фонсекой на два года.

Предыдущим клубом Фонсеки была «Рома». Специалист покинул клуб по окончании сезона-2020/21.

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