«Тоттенхэм» может объявить о назначении Фонсеки сегодня

«Тоттенхэм» может объявить о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды уже сегодня, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб запланировал официальное заявление о приходе 48-летнего португальского специалиста на сегодняшний день.

14 июня сообщалось, что «Тоттенхэм» согласовал контракт с Фонсекой на два года.

Предыдущим клубом Фонсеки была «Рома». Специалист покинул клуб по окончании сезона-2020/21.