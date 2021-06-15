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Стерлинг хочет остаться в «Манчестер Сити»

20:02
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Нападающий Рахим Стерлинг не намерен уходить из «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News. Английский вингер хочет продлить соглашение с «горожанами».

Издание утверждает, что руководство «Сити» предложит 26-летнему игроку соглашение после окончания Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Стерлинг больше не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы, однако эта информация не подтвердилась. Контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне футболист участвовал в 49 матчах, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора
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