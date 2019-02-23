"Эвертон" и "Уотфорд" уладили конфликт из-за перехода тренера

"Эвертон" и "Уотфорд" уладили конфликт, касающийся перехода тренера Марку Силвы. Португальский специалист в прошлом году перешел из "Уотфорда" в "Эвертон", что представителями его прежней команды было воспринято как неэтичное поведение. "Уотфорд" потребовал компенсации за действия "Эвертона", который переманил специалиста, чем ухудшил результаты "Уотфорда".

В заявлении "Уотфорда" говорится, что конфликт исчерпан и стороны пришли к мировому соглашению, однако его условия не разглашаются.