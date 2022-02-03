Эшли Коул стал помощником Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне»

Бывший защитник «Арсенала», «Челси» и сборной Англии Эшли Коул вошел в тренерский штаб нового главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда.

До этого 41-летний специалист работал тренером в академии «Челси» и ассистентом главного тренера сборной Англии до 21 года.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC ? — Everton (@Everton) February 3, 2022

Фрэнк Лэмпард возглавил «Эвертон» 31 января. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 19 очками в 20 матчах.