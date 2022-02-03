Лэмпард прокомментировал трансферы Алли и ван де Бека в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о полузащитниках команды Деле Алли и Донни ван де Беке.

«Алли и ван де Бик — очень талантливые игроки. Футболисты, против которых я выступал в прошлом в разных матчах. Я верю в их талант. Я наблюдал за тем, как Деле проходил свой путь — это фантастический игрок. Моя задача — помочь ему начать карьеру с чистого листа», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в Twitter.

25-летним Алли заключил контракт с «Эвертоном» до лета 2024 года. Сезон футболист начинал в «Тоттенхэме» и стал автором двух голов и результативной передачи в 18 матчах во всех турнирах.

24-летний ван де Бек перешел в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. За «МЮ» он провел 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч.