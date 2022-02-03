Болельщики «Манчестер Юнайтед» могут бесплатно обменять футболки Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» бесплатно обменяет футболки с фамилией форварда Мэйсона Гринвуда, сообщает Daily Mail.

Многие болельщики, ранее купившие футболки с фамилией Гринвуда, стали возвращать форму в фирменный магазин клуба. «МЮ» согласился бесплатно обменять футболки на форму любого другого игрока.

30 января нападающего арестовали после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев в Instagram. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от матчей и тренировок.

В нынешнем сезоне Гринвуд забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Юнайтед».