Тен Хаг: «Если мы хотим возродить «Манчестер Юнайтед», нужны топ-игроки»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что клубы нужны топ-игроки для завоевания трофеев.

«Если если мы хотим возродить «Манчестер Юнайтед», нам нужны топ-игроки, по два на каждую позицию, потому что мы хотим играть в стольких турнирах. У нас есть определенные позиции, на которых не хватает класса, и так не должно быть, если ты хочешь бороться за самые высокие трофеи», — приводит слова тен Хага Mirror.

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 22 матчах. 12 февраля команда на выезде сыграет с «Лидсом».