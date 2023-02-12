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Сегодня, 14:28

Алиссон считает, что «Ливерпуль» выкладывается не в полную силу

Виктория Кравченко
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон перед матчем с «Эвертоном» в 23-м туре АПЛ поделился мнением о текущем положении команды в чемпионате.

«Мы должны вкладывать больше усилий. Не только с точки зрения футбола, но и с точки зрения спортивного азарта, настроя, поддержки одноклубников, всего, что есть в наших руках. Мы собираемся воспользоваться всем, что имеем, чтобы перевернуть эту ситуацию. Я верю, что это всего лишь такой момент, и мы скоро все исправим», — цитирует Алиссона пресс-служба команды.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
ФК Ливерпуль
0
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 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
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 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
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 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
8
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
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 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
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 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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Арсенал – Брентфорд
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11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
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 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
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Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Кристиан Эриксен

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И К Ж
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