Алиссон считает, что «Ливерпуль» выкладывается не в полную силу

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон перед матчем с «Эвертоном» в 23-м туре АПЛ поделился мнением о текущем положении команды в чемпионате.

«Мы должны вкладывать больше усилий. Не только с точки зрения футбола, но и с точки зрения спортивного азарта, настроя, поддержки одноклубников, всего, что есть в наших руках. Мы собираемся воспользоваться всем, что имеем, чтобы перевернуть эту ситуацию. Я верю, что это всего лишь такой момент, и мы скоро все исправим», — цитирует Алиссона пресс-служба команды.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице.