Эндрю Робертсон вернулся к тренировкам
23:33
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон приступил к тренировкам. 27-летний футболист возобновил беговые упражнения, о чем написал на своей странице в Twitter.
Робертсон продолжает планомерное восстановление после повреждения связок голеностопа. Защитник получил травму за 6 дней до начала нового сезона.
В минувшем сезоне АПЛ на счету Робертсона все 38 матчей, в которых он забил один мяч и сделал семь результативных передач.
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