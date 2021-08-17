Эндрю Робертсон вернулся к тренировкам

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон приступил к тренировкам. 27-летний футболист возобновил беговые упражнения, о чем написал на своей странице в Twitter.

Робертсон продолжает планомерное восстановление после повреждения связок голеностопа. Защитник получил травму за 6 дней до начала нового сезона.

В минувшем сезоне АПЛ на счету Робертсона все 38 матчей, в которых он забил один мяч и сделал семь результативных передач.