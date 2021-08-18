Президент «Тоттенхэма» перестал отвечать на звонки из «Манчестер Сити» по трансферу Кейна

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви перестал отвечать на звонки представителей «Манчестер Сити», после того как отклонил очередное предложение о трансфере нападающего Гарри Кейн, сообщает Daily Telegraph.

По информации источника, руководитель «шпор» отклонил предложение по Кейну на 125 миллионов фунтов стерлингов. «Сити» также готов был включить в сделку одного из своих футболистов.

В минувшем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач.

Он пропустил стартовый матч нового сезона АПЛ, в котором «Тоттенхэм» обыграл как раз «Манчестер Сити» (1:0).