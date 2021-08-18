Президент «Тоттенхэма» перестал отвечать на звонки из «Манчестер Сити» по трансферу Кейна
10:45
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви перестал отвечать на звонки представителей «Манчестер Сити», после того как отклонил очередное предложение о трансфере нападающего Гарри Кейн, сообщает Daily Telegraph.
По информации источника, руководитель «шпор» отклонил предложение по Кейну на 125 миллионов фунтов стерлингов. «Сити» также готов был включить в сделку одного из своих футболистов.
В минувшем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач.
Он пропустил стартовый матч нового сезона АПЛ, в котором «Тоттенхэм» обыграл как раз «Манчестер Сити» (1:0).
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hottie
Если цену набивает еще выше, то он гений, но если сделка вообще сорвется, то он идиот.
18.08.2021