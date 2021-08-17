В «Арсенале» уверены, что смогут договориться с «Реалом» по Эдегору
22:18
«Арсенал» ведет активные переговоры с «Реалом» относительно трансфера полузащитника Мартина Эдегора. В лондонском клубе уверены, что смогут оформить сделку и намерены завершить переговоры на этой неделе, пишет инсайдер Николо Скира.
Ранее появлялась информация, что клуб из Мадрида согласен отпустить 22-летнего норвежца за 45 миллионов евро, хотя ранее планировал получить 60 млн.
Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 2015 году. Вторую часть прошлого сезона он провел на правах аренды в «Арсенале», за который сыграл 20 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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