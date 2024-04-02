Владелец «Челси»: «Нужно время, чтобы из сильных игроков мы превратились в команду»

Совладелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал результаты «аристократов» в сезоне-2023/24.

«Нужно просто дать дать команде время превратиться из очень сильных индивидуально футболистов с отличными навыками в команду», — приводит слова Боули Forbes.

Американский бизнесмен стал совладельцем клуба в мае 2022 года.

«Челси» занимает 11-е место, набрав 40 очков в 28 матчах. В ближайшем туре АПЛ синие сыграют с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в Лондоне 4 апреля. Начало — в 22.15 мск.