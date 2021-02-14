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Эллардайс заявил, что «Вест Бромвич» имел шансы победить «Манчестер Юнайтед»

20:21
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Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«У нас было достаточно шансов для того, чтобы заработать три очка. Только Диань мог сделать хет-трик, — цитирует тренера BBC. — Для него это было бы очень полезно. Он забил отличный мяч, но не использовал более легкие шансы.

Я доволен игрой и тактическими действиями команды. Ребята не унывали, когда соперник забил своим единственным ударом в створ в первом тайме.

На последних минутах вратарь не позволил нам проиграть. Мы не заслужили поражение».

Под руководством Эллардайса команда дома не проиграла только «МЮ» и «Фулхэму» (2:2).

В остальных четырех домашних играх — против «Астон Виллы», «Лидса», «Арсенала» и «Манчестер Сити» — «дрозды» уступили с общим счетом 0:17.

«Вест Бромвич» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 24 играх.

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