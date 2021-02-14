Сульшер: «Мы не отдадим «Сити» титул так рано»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (1:1).

«Мы с самого начала знали, что это произойдет, знали, что они будут оказывать на нас давление, будут делать забросы в штрафную. В итоге, они сделали хороший навес — и парень отлично его замкнул, — цитирует тренера BBC. — Нам нужно играть лучше, а сейчас мы создали себе проблемы с самого начала матча. У нас было 90 минут на исправление ситуации, однако до конца первого тайма мы не могли найти нужный ритм.

Я говорил, что о нас не стоит говорить в контексте гонки за титулом — такие разговоры были комплиментом. Но мы не позволим «Сити» оторваться — у нас скоро матч с ним. Мы не отдадим титул так рано».

Команда Сульшера отстает на 7 очков от лидирующего «Манчестер Сити» в таблице, проведя при этом на игру больше.